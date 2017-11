In un mondo ideale, il tuo carattere e il tuo lavoro parlerebbero da soli. Otterresti i riconoscimenti e l’apprezzamento che meriti. Non dovresti sprecare tanta intelligenza per venderti quanta ne hai usata per sviluppare le tue capacità. Ma ora dimentica tutto quello che ho detto. Nei prossimi dieci mesi, prevedo che farti pubblicità non sarà così maledettamente importante. Il tuo lavoro e il tuo carattere parleranno da soli con più forza e chiarezza che mai.