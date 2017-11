A giudicare dai presagi astrali, sono giunto alla conclusione che le prossime settimane saranno un periodo favorevole per dedicarti a esperimenti degni di uno scienziato pazzo. Se entrerai in comunione con forze che di solito vanno oltre la tua capacità di controllo otterrai risultati interessanti. Se cercherai di stravolgere le regole, potresti divertirti e forse anche attirare la buona sorte. Quali piaceri hai sempre considerato oltre la tua portata? Non sarebbe una follia civettare con loro. Sei autorizzato a essere impertinente, sfacciato e malizioso.