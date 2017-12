Secondo un aforisma sufita, non possiamo essere sicuri di possedere la giusta verità se almeno mille persone non ci hanno definito eretici. Se è così, hai ancora molta strada da fare. Hai bisogno che qualche altro difensore dello status quo si lamenti del fatto che le tue idee e le tue azioni non sono allineate con il pensiero corrente. Valli a cercare! Saranno proprio loro a darti la spinta necessaria per cogliere fino in fondo la variopinta e giusta verità.