Il cervello primitivo ci mantiene attenti, ci spinge a fare il necessario per sopravvivere e ci garantisce l’aggressività di cui abbiamo bisogno per realizzare i nostri progetti. Il cervello intermedio, che dipende dal sistema limbico, è la fonte delle emozioni e ci porta a prenderci cura di loro. Il cervello superiore o neocortex è la sede dei pensieri più profondi e ci consente di pianificare la nostra vita. Secondo la mia analisi, questi centri di intelligenza al momento stanno lavorando al meglio. Potresti essere più intelligente che mai. Come ne approfitterai?