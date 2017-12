In conformità con i presagi astrali, ti invito a farti queste cinque promesse a lungo termine, formulate dalla professoressa Shannen Davis. Pronunciale a voce alta un po’ di volte per cominciare a sentirle tue. 1) “Diventerò molto più capace d’imparare coltivando l’apertura mentale e l’umiltà”. 2) “Non starò ad aspettare che qualcuno mi dia quello che posso darmi da sola”. 3) “Accetterò di buon grado le conseguenze delle mie azioni, che siano state buone, cattive o fraintese”. 4) “Uscendo da una stanza dove ci sono molte persone che mi conoscono, non mi preoccuperò di quello che diranno di me”. 5) “Chiederò solo le cose per le quali sono pronta a essere la risposta”.