Ecco alcuni temi su cui dovresti specializzarti nelle prossime settimane. 1) Spettegolare in un modo che non danneggi ma favorisca e incoraggi la tua rete sociale. 2) Essere in tre posti contemporaneamente senza commettere l’errore di non essere da nessuna parte. 3) Esprimere chiaramente quello che intendi dire senza perdere il tuo misterioso fascino. 4) Essere ficcanaso e sfacciata per divertimento e interesse. 5) Unificare e armonizzare quegli aspetti di te e della tua vita che sono in contrasto tra loro.