Tutti abbiamo bisogno di maestri, guide, istruttori e fonti d’ispirazione, dal giorno in cui nasciamo a quello in cui moriamo. In un mondo perfetto, ognuno di noi avrebbe un mentore personale che ci aiuta a riempire le nostre lacune e ci tiene concentrati sulla potenzialità che dobbiamo assolutamente nutrire. Ma visto che la maggior parte di noi non ha questo mentore, dobbiamo cavarcela da soli. Dobbiamo prendere iniziative e avanzare con determinazione verso la successiva frontiera della conoscenza. Per te, le prossime quattro settimane saranno il periodo ideale per farlo.