I prossimi dieci mesi saranno il periodo ideale per riprendere il tuo progetto educativo. Per sfruttare le tue potenzialità stabilisci un piano per acquisire le conoscenze e le competenze che ti servono per vivere bene nei prossimi anni. All’inizio sarà difficile ammettere che hai ancora molto da imparare. La parte più pigra della tua natura potrebbe opporre resistenza alla prospettiva del duro lavoro che sarà necessario per allargare la tua visione del mondo e potenziare le tue capacità. Ma una volta cominciato, vedrai che il processo diventerà sempre più facile e piacevole.