Il desiderio di perfezione assoluta potrebbe impedirti di creare qualcosa che sia semplicemente ben fatto. Non commettere questo errore nelle prossime settimane. Evita anche di pretendere la totale purezza, la precisione impeccabile e la virtù immacolata. Per imparare quello che ti serve e avviare le tendenze che potrai sfruttare nel 2018, basta solo che tu faccia del tuo meglio. Non hai bisogno di fare centro con tutte le frecce che scocchi, e neanche con una soltanto. All’inizio sarà sufficiente colpire il bersaglio.