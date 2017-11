Un tempo ridevo delle persone che giocavano alla lotteria. Le probabilità di vincere una grossa somma sono quasi nulle: perché non investire le proprie speranze in sistemi più pratici per fare soldi? Ma ho cambiato un po’ idea quando il pianeta Giove ha compiuto un transito fortunato attraverso il mio oroscopo personale. Sembrava veramente che le mie probabilità di vincere alla lotteria fossero insolitamente alte. Ho cominciato a sognare i divertimenti istruttivi che mi sarei potuto permettere se avessi vinto tanti soldi. Ho aperto la mente a possibilità future che prima non vedevo. Perciò, anche se in quella fase economicamente favorevole non ho avuto un colpo di fortuna, sono stato contento di fare quelle fantasie. Morale della storia: medita su quali divertimenti istruttivi ti concederesti se avessi più soldi.