È un’ottima fase per pulire gabinetti, lustrare pavimenti, lavare tappeti e finestre. Ma il prossimo futuro sarà un periodo ancora più favorevole per purificare le tue motivazioni, tonificare le tue emozioni, liberarti dei progetti non abbastanza nobili, calmare la tua mente e il tuo cuore agitati, disinfettare le parti ammuffite del tuo passato e verificare le storie che racconti su te stessa. Su quale di queste due serie di compiti dovresti concentrarti? Mentre ti occupi della prima, potresti fare grandi passi avanti nella seconda. Ma se non hai abbastanza energie e tempo per entrambe, scegli la seconda. Travestimento per Halloween: un supereroe con poteri purificatori; il re dei portinai o la regina delle cameriere.