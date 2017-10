Caeli La, una persona che voleva trasferirsi da Denver a Brooklyn, ha attraversato quasi tutto il paese per andare a visitare uno dei quartieri più eleganti della sua nuova città. Ecco cosa ha scritto su Facebook: “Negli ultimi tre giorni ho visto, in occasioni diverse, tre uomini che indossavano un prendisole. È decisamente il posto giusto per me”. Quali segnali o presagi ti direbbero cosa fare per trovarti nel posto giusto al momento giusto, Bilancia? Nelle prossime settimane ti invito a cercarli. La vita congiurerà per fornirti indizi su dove puoi sentirti in pace, a casa e in splendida forma.