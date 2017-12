“Il tuo compito non è cercare l’amore ma trovare tutte le barriere che hai costruito dentro di te per difenderti da lui”, dice Helen Schucman nel libro A course in miracles. Non sono d’accordo con la prima parte del suo consiglio. Se fatto con grazia e generosità, cercare l’amore può essere educativo e divertente. Può spingerci a superare i nostri limiti e ad aumentare il nostro fascino. Ma sono d’accordo che il modo migliore per renderci disponibili all’amore è distruggere le barriere che abbiamo costruito per difenderci da lui. Prevedo che per noi cancerini il 2018 sarà un periodo fantastico per dedicarci a questo sacro compito.