I gruccioni sono uccelli ghiotti di api e vespe. Come riescono a non farsi pungere? Afferrano la preda a mezz’aria e la sbattono più volte contro il ramo di un albero fino a quando il pungiglione non si stacca. Nelle prossime settimane, Cancerino, dovresti ispirarti alla determinazione di questi uccelli nell’ottenere quello che vogliono. Come potresti trarre nutrimento da fonti che non sono del tutto benigne? O ricavare qualcosa di utile da influenze che in genere tratti con estrema cautela?