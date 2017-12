Capricorno

Il petrolio è stato usato dagli esseri umani fin dall’antichità. Ma è diventato un prodotto di fondamentale importanza solo dopo l’invenzione delle automobili, degli aerei e della plastica. Il caffè è un’altra fonte di energia il cui uso si è diffuso negli ultimi secoli. In Europa, la prima bottega del caffè aprì a Venezia nel 1645 e oggi in tutto il pianeta ci sono 25mila negozi di Starbucks. Prevedo che nei prossimi mesi assisterai a uno sviluppo simile. Una risorsa che finora è stata di minore o di nessuna importanza potrebbe diventare essenziale. Hai idea di cosa potrebbe essere? Comincia ad annusare in giro.