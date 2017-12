Sei mai stato ferito da una persona a cui tenevi molto? È successo quasi a tutti. La sofferenza ti ha impedito di affezionarti ad altre persone che ti affascinano e ti attraggono? Forse sì. Se hai il sospetto di non aver ancora superato quel dolore, le prossime settimane saranno un periodo favorevole per farlo. Saprai intuire come trovare la medicina che funziona veramente. Se riuscirai a ridurre la capacità del passato di interferire con l’intimità di oggi, sarai più forte e coraggioso del solito.