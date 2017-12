Scommetto che ultimamente hai più fame del solito. Che succede? Non credo che questo intenso desiderio abbia a che fare solo con il cibo, anche se è possibile che il tuo corpo stia cercando di compensare una carenza di nutrimento. Come minimo, stai provando anche un maggior bisogno di essere compreso e apprezzato. Forse muori dalla voglia di un particolare tipo di amore che non riesci a dare o a ricevere. Ecco la mia teoria: la tua anima è affamata di esperienze che il tuo ego non apprezza o non cerca abbastanza. Se ho ragione, dovresti riflettere su cos’è che la tua anima desidera ardentemente e non riesce ad avere.