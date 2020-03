Partite iva e precari, il lavoro al tempo del coronavirus

“Fino alla scorsa settimana i danni economici provocati dall’emergenza coronavirus interessavano qualche centinaio di migliaio di lavoratori, soprattutto al nord, ma con il nuovo decreto entrato in vigore il 12 marzo i lavoratori interessati dalle conseguenze economiche dell’emergenza saranno milioni”, spiega Andrea Borghesi, segretario generale della Nidil-Cgil, che rappresenta e tutela i lavoratori atipici. Le categorie di lavoratori che sono e saranno più coinvolte dalla situazione di chiusura di tutte le attività sono proprio quelle con tipologie contrattuali atipiche: i precari, le partite iva, in particolare nel settore dello spettacolo, del turismo e dello sport, centrali nell’economia italiana. Persone che da un giorno all’altro hanno perso ogni reddito, spesso senza che sia previsto nessun ammortizzatore. La crisi del nuovo coronavirus sta facendo emergere ancora di più le fragilità e le contraddizioni del mercato del lavoro in Italia. “Parliamo di almeno 400mila lavoratori stagionali legati al turismo, migliaia di partite iva e centinaia di lavoratori dello spettacolo e dello sport”, continua Borghesi. A cui nelle ultime ore si aggiungono tutti i commercianti. Per loro, secondo i sindacati, il governo dovrebbe da subito mettere in campo delle misure che permettano di superare la situazione di crisi.

“È difficile anche fare delle stime di quanto si perderà in termini di reddito e di ricchezza nei prossimi mesi”, continua Borghesi. In ogni caso parliamo di miliardi di euro. “Ma se delle attività sono chiuse per decreto, è giusto che il governo pensi a degli strumenti per sostenere queste stesse attività”, continua Borghesi. Per i freelance e le partite iva gli effetti sono stati immediati: secondo un sondaggio condotto dall’associazione dei freelance Acta a fine febbraio, più della metà di loro ha registrato annullamenti di commesse e lavori, mentre i tre quarti dei freelance è sicuro che ci saranno molte altre cancellazioni nei prossimi mesi. Ecco le storie di alcuni di questi lavoratori.

Sara Cervelli, fotografa freelance, Roma

Sara Cervelli, Roma, 12 marzo 2020. (Giuseppe Nucci per Internazionale)

Nelle ultime tre settimane ho perso quattro assegnati commerciali per fare delle foto per un totale di 1.500 euro, inoltre ho dovuto interrompere le lezioni di fotografia per bambini che tenevo ogni settimana in una ludoteca, fino a data da destinarsi. Mi preoccupano non solo i lavori che ho perso, ma anche la prospettiva di altri che ne perderò nelle prossime settimane: dagli eventi culturali, ai matrimoni, fino ai book fotografici. Inoltre anche ricevere commissionati più strettamente legati alla cronaca o al fotogiornalismo è complicato in questo momento, perché i giornali sono monotematici e si occupano solo dell’emergenza coronavirus. Faccio questo mestiere da molti anni e finora non ho mai avuto problemi, tanto che l’anno scorso ho deciso di comprarmi una piccola casa a Roma, prendendo un mutuo che ha una rata mensile di 600 euro, anche se sono monoreddito, ma ora temo di non riuscire a pagare la rata, anche se cerco sempre di non essere negativa. Un’altra cosa che mi sto chiedendo è come pagherò i contributi della cassa previdenziale a cui sono iscritta (sono un’autonoma iscritta all’Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti). Si prevederanno delle misure speciali per i freelance? Quando dovrà versare i contributi si terrà conto di questa situazione? Me lo chiedo di continuo, in queste ore che trascorro chiusa in casa.

Viola Lo Moro, libreria Tuba, Roma

Abbiamo abbassato la saracinesca il 12 marzo, come previsto dal nuovo decreto. Ma già dalla fine di febbraio avevamo annullato tutte le presentazioni dei libri, che insieme al bar sono la nostra principale fonte di introiti. Fino all’11 marzo abbiamo garantito il servizio della libreria e del bar, prendendo tutte le precauzioni possibili, come costringere i clienti a entrare, uno alla volta. La libreria Tuba è uno spazio importante di aggregazione, nato nel 2008 da un gruppo di donne e di femministe che volevano aprire uno spazio culturale e di aggregazione pensato soprattutto per le donne, in una città come Roma in cui mancano spazi di questo tipo. La libreria organizza nel corso dell’anno numerose presentazioni di libri e due festival, uno destinato ai fumetti scritti da donne “Bande de Femmes” e uno destinato alle scrittrici donne, “Inquiete”. Ora con la chiusura definitiva fino a data da destinarsi siamo preoccupate, perché le spese rimangono invariate e invece non ci saranno più introiti, sull’organizzazione dei festival stiamo continuando a lavorare, ma con qualche timore. Abbiamo cinque dipendenti e sei socie di cui due dipendenti, che vogliamo in tutti i modi tutelare. Anche se la libreria è chiusa dobbiamo pagare le spese che rimangono in ogni modo invariate e che ammontano a 12mila/14mila euro al mese tra stipendi, tasse, affitto, utenze e consulenze. Inoltre c’è da considerare che le librerie come la nostra lavorano di più con la bella stagione e arrivano già alla fine dell’inverno allo stremo. Abbiamo calcolato che le perdite di un mese come marzo potrebbero arrivare a trentamila euro. Ci vorrebbe un sostegno in termini di politiche fiscali, non solo sulle tasse sul lavoro, ma anche a compensazione dei mancati incassi, mutui a tasso zero per garantire liquidità e ripartire. Essendo un’impresa di donne, il mio pensiero in questo momento va a tutte le lavoratrici che saranno di sicuro tra le più colpite da questa emergenza. Ci vorrebbe una cassa integrazione estesa alle piccole realtà.

Angelo Bonanni, tecnico del suono, Roma

Angelo Bonanni, Roma, 12 marzo 2020. (Giuseppe Nucci per Internazionale)