Chi ha visto il video non lo dimenticherà facilmente: in una strada del nord di Belfast un uomo ne accoltella un altro al volto e al collo, urlando frasi in arabo. I passanti intervengono e lo bloccano, ma la vittima, Stephen Ogilvie, viene gravemente ferita e perde un occhio.

Pochi minuti dopo la pubblicazione del video – in cui si vede un nero accoltellare un bianco – in tutta l’Irlanda del nord è subito apparso molto chiaro quello che stava per succedere. Il risentimento diffuso, il ruolo dei social media, l’ambiguità delle parole dei politici e le ingerenze degli agitatori all’estero avevano creato la carica esplosiva. La sera dell’8 giugno è arrivata la scintilla.

La donna ha annuito, come se fosse perfettamente logico cacciare una famiglia per un crimine commesso da uno sconosciuto dall’altra parte della città. E come se fosse del tutto normale che centinaia di ragazzi, spesso con il volto coperto, si aggirassero minacciosi per le strade invase dal fumo acre e dal ronzio degli elicotteri della polizia. Per i rivoltosi che hanno dato fuoco a case e veicoli, compresi un autobus e un’auto della polizia, tutto questo aveva perfettamente senso.

Il 10 giugno Hadi Alodid, trent’anni, rifugiato sudanese, è comparso davanti a un tribunale di Belfast con l’accusa di tentato omicidio. Il procedimento è stato rapido, ma le case delle famiglie appartenenti alle minoranze etniche devastate dalla violenza della folla testimoniano che la giustizia sommaria è stata ancora più veloce.

I social media, i politici e gli influencer di estrema destra come Elon Musk e Tommy Robinson hanno cavalcato l’idea che tutto sia collegato: gli immigrati e i rifugiati rubano le case alla gente del posto che prova a resistere, impongono le loro tradizioni e commettono crimini. La polizia non fa nulla e per questo la comunità si mobilita.

Questa visione del mondo era alla base dei disordini di scoppiati a Belfast nel 2024, in seguito all’assassinio di tre bambine a Southport, degli atti di pulizia etnica contro i rom dell’anno scorso nella cittadina di Ballymena e di tutte le intimidazioni contro le persone dalla pelle scure durante le ronde per la sicurezza.

Eppure nel 2025 il tasso di criminalità dell’Irlanda del nord è diminuito del 3,3 per cento rispetto all’anno precedente e ha raggiunto i minimi storici dal 1998, con un calo significativo degli atti di violenza e dei ferimenti. I crimini e gli incidenti a sfondo razziale, in compenso, hanno raggiunto i livelli più alti da quando hanno cominciato a essere monitorati, nel 2004.

Nel giro di poche ore dall’attacco dell’8 giugno la rabbia ha invaso i social media. “Ora basta!”, hanno scritto in molti. Alle dieci del mattino del giorno dopo diversi utenti hanno cominciato a condividere orari e luoghi di assembramento. Secondo i piani, tutte le attività commerciali avrebbero dovuto chiudere alle 17.30 – “non trovate scuse!” – e dalle 19 la folla avrebbe bloccato le strade. Alcuni hanno cercato di proporre una protesta pacifica, ma altri hanno consigliato ai manifestanti di indossare abiti neri e di prepararsi a essere arrestati.

A mezzogiorno i leader dei cinque principali partiti hanno diffuso un comunicato congiunto condannando l’attentato e invitando la popolazione alla calma. “Lasciate che la giustizia faccia il suo corso”.