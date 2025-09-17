Gli slogan “Remigrazione” e “Fermate le barche” sono stati i più usati durante la manifestazione contro l’immigrazione convocata dall’estrema destra britannica il 13 settembre, a cui hanno partecipato circa 110mila persone. Probabilmente è stata la più grande manifestazione di questo tipo nel Regno Unito. L’ha convocata Tommy Robinson, leader del gruppo di estrema destra English defence league, dopo mesi di attacchi contro i centri e gli hotel che ospitano rifugiati e richiedenti asilo in diverse città del paese.

Durante la manifestazione ci sono stati scontri tra la polizia e i manifestanti che non sono riusciti a entrare nell’area del palco principale. Gli agenti “sono stati aggrediti con calci e pugni”, bottiglie, razzi e altri oggetti, ha dichiarato la polizia londinese. Nove manifestanti sono stati arrestati. Ventisei agenti di polizia sono rimasti feriti, quattro dei quali gravemente.

“Non c’è dubbio che molti siano venuti per esercitare il loro legittimo diritto di protestare, ma molti erano lì per partecipare alle violenze”, ha dichiarato il vicecapo della polizia Matt Twist. “Si sono scontrati con gli agenti, ricorrendo a violenze fisiche e verbali e cercando di violare i cordoni di sicurezza”.

I partecipanti hanno marciato sul ponte di Westminster sventolando bandiere britanniche, prima di convergere vicino a Downing street per ascoltare i discorsi di esponenti dell’estrema destra di tutta Europa e degli Stati Uniti. Doveva esserci anche l’ideologo del sovranismo statunitense Steve Bannon, ma non è arrivato.

“La maggioranza silenziosa non tacerà più”, ha detto Tommy Robinson alla folla, definendo il raduno la “scintilla di una rivoluzione culturale”. Molti hanno invocato negli slogan l’influencer conservatore statunitense Charlie Kirk, ucciso a colpi d’arma da fuoco il 10 settembre.

Le autorità britanniche hanno schierato mille agenti e imposto condizioni sui percorsi e sugli orari per tenere separata la manifestazione di estrema destra da un corteo contro il razzismo e il fascismo a cui hanno partecipato cinquemila persone.