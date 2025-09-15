Nel fine settimana, a Londra, è stata organizzata la manifestazione più imponente per l’influencer trumpiano Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre negli Stati Uniti. Nella capitale inglese 110mila persone hanno risposto all’appello del militante di estrema destra Tommy Robinson. Le reazioni sono arrivate anche in Giappone, in Israele e in Sudafrica, in uno slancio emotivo che ha superato di gran lunga la notorietà di Kirk. A Londra c’era anche Eric Zemmour, leader del partito di estrema destra francese Reconquête, nonostante Kirk fosse quasi del tutto sconosciuto in Francia.

Il fenomeno merita attenzione, perché nella versione di questa internazionale di estrema destra che si riconosce nel trumpismo Kirk diventa un “martire” sulla via del potere. E l’orientamento politico dell’assassino, Tyler Robinson, arrestato il 12 settembre, è oggetto di un’incredibile costruzione di una “verità alternativa”.

A cominciare è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, attaccando immediatamente “la sinistra” prima ancora di conoscere i fatti. Ora sappiamo che Robinson non ha nessun legame con la sinistra radicale ma viene da una famiglia al 100 per cento repubblicana e ha idee piuttosto confuse. Eppure la versione della “sinistra omicida” fa comodo e continua a essere usata senza alcun fondamento, dimenticando tra l’altro i politici democratici uccisi in estate.