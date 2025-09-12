Un uomo sospettato di aver assassinato l’attivista di destra Charlie Kirk è stato arrestato, ha assicurato il 12 settembre Donald Trump, meno di due giorni dopo l’omicidio che ha sconvolto gli Stati Uniti.

“Penso, con un alto grado di certezza, che l’abbiamo in custodia”, ha dichiarato il presidente statunitense durante un’intervista con l’emittente Fox News.

Trump ha aggiunto che “qualcuno molto vicino all’assassino l’ha denunciato”, aggiungendo che il padre e un pastore hanno avuto un ruolo nell’arresto.

“Potrei sbagliarmi, ma vi sto dicendo tutto quello che so”, ha sottolineato.

Poco dopo il governatore repubblicano dello Utah Spencer Cox ha confermato l’arresto del presunto autore dell’omicidio, identificato come Tyler Robinson.

“L’abbiamo preso”, ha dichiarato durante una conferenza stampa. La sera dell’11 settembre, ha precisato, “un membro della sua famiglia ha contattato un amico, che ha informato le autorità”.

Un altro familiare ha testimoniato che “negli ultimi anni Robinson era diventato molto più interessato alla politica”, ha aggiunto Cox. Il governatore ha riferito di una recente conversazione di Robinson con un parente durante la quale aveva menzionato l’imminente arrivo di Kirk nello Utah, manifestando una forte ostilità nei suoi confronti.

Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha precisato che Robinson è stato arrestato l’11 settembre alle 22, ora locale.