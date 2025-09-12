Un uomo sospettato di aver assassinato l’attivista di destra Charlie Kirk è stato arrestato, ha assicurato il 12 settembre Donald Trump, meno di due giorni dopo l’omicidio che ha sconvolto gli Stati Uniti.
“Penso, con un alto grado di certezza, che l’abbiamo in custodia”, ha dichiarato il presidente statunitense durante un’intervista con l’emittente Fox News.
Trump ha aggiunto che “qualcuno molto vicino all’assassino l’ha denunciato”, aggiungendo che il padre e un pastore hanno avuto un ruolo nell’arresto.
“Potrei sbagliarmi, ma vi sto dicendo tutto quello che so”, ha sottolineato.
Poco dopo il governatore repubblicano dello Utah Spencer Cox ha confermato l’arresto del presunto autore dell’omicidio, identificato come Tyler Robinson.
“L’abbiamo preso”, ha dichiarato durante una conferenza stampa. La sera dell’11 settembre, ha precisato, “un membro della sua famiglia ha contattato un amico, che ha informato le autorità”.
Un altro familiare ha testimoniato che “negli ultimi anni Robinson era diventato molto più interessato alla politica”, ha aggiunto Cox. Il governatore ha riferito di una recente conversazione di Robinson con un parente durante la quale aveva menzionato l’imminente arrivo di Kirk nello Utah, manifestando una forte ostilità nei suoi confronti.
Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha precisato che Robinson è stato arrestato l’11 settembre alle 22, ora locale.
|
Iscriviti a
Americana
|
Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica.
|Iscriviti
|
Iscriviti a
Americana
|
Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica.
|Iscriviti
Kirk, 31 anni, era stato ucciso a colpi di arma da fuoco il 10 settembre durante un incontro pubblico nel campus di un’università dello Utah.
Il giorno dopo il suo corpo era stato trasportato sull’aereo del vicepresidente JD Vance a Phoenix, in Arizona, dove ha sede Turning point Usa, il più influente movimento giovanile di destra degli Stati Uniti, che Kirk aveva cofondato nel 2012, quando aveva 18 anni.
Originario dei sobborghi di Chicago, cristiano e sostenitore del porto d’armi, Kirk aveva due figli e aveva lasciato gli studi per dedicarsi all’attivismo politico.
Ricompensa fino a centomila dollari
Prima dell’arresto l’Fbi aveva pubblicato varie foto e video del sospettato. Mostrano un giovane magro, che indossa una maglietta scura a maniche lunghe con una bandiera statunitense sul petto, jeans e occhiali da sole, un berretto blu e scarpe da ginnastica.
Uno dei video mostra il sospettato che lascia il tetto dell’edificio da cui aveva aperto il fuoco, saltando agilmente a terra. Attraversa poi una strada trafficata e sparisce in un bosco, dove gli inquirenti hanno trovato un fucile da caccia 30-06 Mauser.
Le autorità avevano annunciato una ricompensa fino a centomila dollari per qualunque informazione utile all’arresto.