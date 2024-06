Anche senza guardare i numeri, basta un giro nei gruppi informali dei genitori sui social network per capire che la gestione di quello che a tutti gli affetti è un diritto previsto dalla legge – frequentare la scuola e ricevere un piano didattico personalizzato in un ambiente accessibile e accogliente – per i ragazzi e le ragazze con disabilità è spesso una questione di fortuna. La fortuna è per esempio quella di trovare personale competente e in grado di fare un buon lavoro di squadra, come nella scuola secondaria di primo grado Eduardo De Filippo di San Damiano, nella periferia di Brugherio, un comune di 35mila abitanti in provincia di Monza.

L’inclusione delle persone con disabilità nella scuola italiana sta funzionando, dunque? Dipende. L’Istat dice che tra i professori uno su tre non ha una formazione specifica sul sostegno e che il 12 per cento prende servizio in ritardo.

Nelle scuole italiane ci sono quasi 338mila studenti con disabilità, circa il 4 per cento secondo l’ultimo rapporto dell’Istat . Le cifre si riferiscono all’anno scolastico 2022-2023 e registrano una crescita di 21mila persone rispetto al 2021-2022. Sono aumentati anche i professori di sostegno (del 10 per cento), tanto che ora il rapporto è di 1,6 studenti per professore, una proporzione migliore rispetto a quella prevista dalla legge 244/2007, che raccomandava un rapporto di due a uno.

Per usare una metafora, alla De Filippo il professore curricolare e quello di sostegno sono copiloti, hanno lo stesso ruolo nella pianificazione delle attività e nella conduzione delle lezioni.

Inoltre, a stare in cattedra sono spesso gli stessi studenti, anche quando le lezioni si svolgono fuori dalle aule. Ci sono laboratori di teatro, di podcast, di giornalismo, di musica. E c’è perfino un festival annuale di cultura, Life week, in cui sono invitati astronauti, scrittori e scrittrici, musicisti, sportivi e artisti.

Un giorno assisto a una lezione di storia che in realtà consiste in un quiz sullo stile del programma televisivo Chi vuol essere milionario?. Ci sono due professori che dialogano con i ragazzi e le ragazze presenti, li aiutano a rispondere, e a turno a presentare le domande ai compagni. “Non ti sei accorta chi erano i ragazzi con disabilità, vero?”, chiede Fiorella Iorio, professoressa di sostegno della De Filippo.

In effetti, gli unici momenti in cui si vedono i professori allontanarsi si verificano quando durante le attività di teatro e danza gli stimoli e il trambusto si moltiplicano a tal punto che magari qualche ragazzo o ragazza non riesce a reggerli e ha bisogno di un attimo per riconquistare un po’ di tranquillità. Nella scuola c’è un’aula dedicata alla decompressione e ai momenti in cui le educatrici di una cooperativa esterna possono portare i ragazzi per attività collaterali o per riunire i gruppi in cui dei tutor – studenti più preparati o avanti nel programma – affiancano i compagni.

“C’è un motivo se sono 24 anni che lavoro qui e non ho mai chiesto il trasferimento, anche se è impegnativo fare avanti e indietro da Milano”, racconta Iorio, che affianca i professori curriculari, cioè quelli che insegnano le materie specifiche, ed è coordinatrice di classe, quindi ha un contatto diretto con i genitori di tutti gli alunni, superando l’idea di essere assegnata a una singola persona con disabilità.

Quando si indaga la situazione della disabilità a scuola in effetti la De Filippo sembra un’eccezione: i dati Istat indicano che il 60 per cento degli alunni con disabilità cambia professore di sostegno da un anno all’altro, il 9 per cento nel corso dello stesso anno scolastico.