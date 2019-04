Torino, gli anarchici e la speculazione edilizia

Il 9 febbraio e il 30 marzo gli anarchici hanno risposto con due manifestazioni “contro gli sgomberi e la repressione”. Durante il primo corteo ci sono stati scontri con la polizia , mentre il 30 marzo la protesta si è chiusa senza incidenti . Il prefetto Claudio Palomba ha parlato di “clima di tensione”, mentre secondo l’ex questore Francesco Messina – che ha lasciato l’incarico subito dopo la seconda manifestazione – ci sono stati “passi pericolosi per la democrazia” e “azioni di guerra”. La sindaca Appendino, già sotto scorta, il 1 aprile ha ricevuto un pacco esplosivo firmato “Scuola Diaz”, ovvero l’istituto di Genova dove durante il G8 del 2001 la polizia intervenne in maniera violentissima contro i manifestanti .

Non è un caso che Matteo Salvini abbia twittato : “Centro sociale finalmente sgomberato e teppisti in galera”. Si riferiva al fatto che gli agenti avevano arrestato sei persone per associazione sovversiva, ma l’accusa è poi caduta al tribunale del riesame.

Nel quartiere, però, gli anarchici non erano degli estranei. Anche se è vero che negli ultimi tempi molti residenti lamentavano una loro chiusura, per anni si sono battuti contro gli sfratti delle famiglie più povere. Un altro bersaglio delle loro lotte sono stati i centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr, ex Cie), dove sono rinchiusi i migranti trovati senza documenti di soggiorno validi. Contro il Cpr di corso Brunelleschi hanno organizzato cortei e manifestazioni.

Tutto è cominciato il 7 febbraio scorso, in piena notte. Su richiesta della procura del capoluogo piemontese, trecento agenti della polizia hanno raggiunto Aurora – quartiere a poco più di un chilometro dal centro – e hanno sgomberato l’asilo occupato di via Alessandria 12 , dal 1995 sede del movimento anarchico cittadino.

Per settimane Torino è stata raccontata come una città sotto assedio. A partire dallo scorso febbraio, i mezzi di informazione e le istituzioni hanno parlato spesso di militarizzazione, guerriglie, scontri e rivolte.

Gli agenti hanno sorvegliato giorno e notte il quartiere Aurora, controllando i documenti a chiunque passasse da via Alessandria. Cacciati da qui, il 26 marzo gli anarchici hanno occupato un altro edificio, l’ex scuola elementare Salvo d’Acquisto, in via Tollegno 83, più verso la periferia nord, in Barriera di Milano. Sul loro sito hanno scritto: “Noi siamo convinti che la soluzione ai problemi non possa arrivare dall’alto, dalle istituzioni, ma che possa arrivare solo dalla forza che riusciamo a darci attraverso l’auto organizzazione e il confronto: pensiamo che questa occupazione possa essere un buon punto di partenza per conoscerci, per condividere i problemi del quartiere e organizzarsi per risolverli”.

Secondo loro, il comune “sta svendendo Aurora ai migliori offerenti”. “Il sindaco ci caccia dal centro”, hanno gridato nei cortei, “in gioco non c’è solo un edificio vuoto in periferia, ci stanno costruendo intorno una gabbia”. Uno degli striscioni recitava: “Fanno la guerra ai poveri e la chiamano riqualificazione”.

È questo il nodo della questione. Ad Aurora è in corso un progetto di riqualificazione che coinvolge tanti interessi e che spinge la città verso un futuro che potrebbe avere più di un aspetto critico. Per capire come, bisogna andarci.

Nel quartiere

Nel quartiere un tempo vivevano gli operai venuti dall’Italia del sud e via Alessandria era chiamata “via dei mercatari”, perché ci abitavano quelli che facevano il mercato a Porta Palazzo. Con il passare degli anni, e il cambiare delle migrazioni, alle famiglie di immigrati siciliani, calabresi e campani si sono aggiunte quelle provenienti dal Marocco, dalla Tunisia e dal resto dell’Africa.

Camminando lungo via Alessandria si passa davanti a un ristorante cinese, a una sartoria, a due parrucchieri, a un bar e tabacchi, a un negozio di casalinghi, a un carrozziere e, all’angolo con corso Brescia, a un’enoteca.

Lo scorso agosto i residenti hanno inviato una lettera alla sindaca Appendino per denunciare di essere stati abbandonati. “Il problema vero di questa zona non era l’asilo”, dice il presidente della circoscrizione Luca Deri, “ma lo spaccio di droga”. “Questa è una piazza di spaccio”, si legge nella lettera dei residenti. “Significa una rete ben organizzata di sentinelle, spacciatori e supervisori che creano un clima intimidatorio”.