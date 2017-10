Una storia siciliana di veleni

La roccia bruna di monte Calvario incombe sulle case. Forma un bastione che guarda Biancavilla, cittadina sulle pendici sudoccidentali dell’Etna, in provincia di Catania. Fino a qualche tempo fa nessuno sapeva che pericolo si nascondesse nel monte. Era invece risaputo che quella pietra di origine vulcanica era un buon materiale da costruzione, più tenera delle rocce laviche dei dintorni. Così negli anni cinquanta è stata aperta una cava e quella pietra friabile è stata tagliata, macinata, mescolata al cemento e agli intonaci. Si è rivelata unica perché contiene un raro minerale fibroso, simile all’amianto per le modalità di cristallizzazione di tipo asbestiforme. Fino a qualche anno fa non aveva neppure un nome: poi è stato battezzato fluoroedenite.

Per alcuni decenni dunque gli abitanti di questa cittadina hanno respirato qualcosa che somiglia all’amianto. E hanno cominciato ad ammalarsi di mesotelioma alla pleura, un tumore di solito associato all’amianto. Così oggi Biancavilla, 23mila abitanti, è un sito di interesse nazionale per la bonifica, anche se qui a fare danno non è qualche industria come è successo in altre zone d’Italia, ma un fenomeno del tutto naturale. Per ironia della sorte, quel raro minerale fa di Biancavilla anche un geosito di interesse scientifico mondiale.

Oggi la cava di monte Calvario è recintata e chiusa; i cartelli sulla cancellata dicono che la zona è “ad alto rischio”. Tra gli anni sessanta e ottanta del novecento ha lavorato però a pieno ritmo. “Erano anni di boom economico e abusivismo edilizio”, dice il geologo biancavillese Alberto Pistorio. La cittadina è cresciuta in modo disordinato. Interi quartieri, spesso abusivi, sono venuti su alla rinfusa e senza allacci alle fognature, alla rete idrica e tutte le altre opere di urbanizzazioni necessarie. Spuntavano le case ma le strade rimanevano sterrate. “Poi si portava del materiale dalla cava per livellarle”, spiega Pistorio. Ogni auto, moto o furgone che ci passava sopra alzava povere. I camion diretti ai cantieri sollevavano altra polvere, e spesso lasciavano cadere un po’ del materiale della cava. Così, attraverso la polvere, la pietra di monte Calvario si è distribuita per tutta Biancavilla, nelle strade e nelle case. Perfino il campo sportivo è stato pavimentato con il brecciolino proveniente da monte Calvario, e generazioni di ragazzi ci hanno giocato a pallone. Certo, allora nessuno sapeva niente.

Una ricerca complicata

L’allarme è scattato nel 1996, quando Biancavilla è stata segnalata tra i comuni più colpiti in Italia dal mesotelioma della pleura. L’Istituto superiore di sanità (Iss) aveva appena pubblicato un’indagine condotta tra il 1988 e il 1992 sulla mortalità legata a questo tipo di tumore – un’indagine che viene ripetuta ogni cinque anni per monitorare il rischio legato all’amianto.

“Tra i comuni con un numero significativo di casi compariva anche quella cittadina rurale etnea, e la cosa era insolita”, spiega Pietro Comba, direttore del reparto di epidemiologia ambientale e sociale dell’Iss. “È stata l’amministrazione comunale a interpellarci: non si spiegavano come Biancavilla, che vive di agricoltura e non ha fabbriche, si trovasse accanto a comuni industriali noti per l’amianto”, aggiunge.