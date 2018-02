Il lavoro è il grande assente dalla campagna elettorale

“Sono numeri da distretto industriale di alto livello”, osserva Carlo Abbà, ingegnere elettronico e manager, ex assessore alle attività produttive nella giunta di centrosinistra che ha guidato Monza fino al 2017 e candidato alle elezioni regionali nella lista Gori presidente. “In questi numeri si nascondono grandi disuguaglianze”, continua. “Vanno molto bene le aziende che si sono inserite in una filiera internazionale e lavorano per l’export, o quelle che chiamo ‘multinazionali tascabili’: piccole, attive in un settore specifico ma con operazioni su scala globale. Per queste imprese la ripresa c’è stata, casomai ora hanno il problema di non trovare addetti con le qualifiche giuste”.

Per molti aspetti, è un laboratorio dove si sperimentano modelli economici, politici e sociali che il resto del paese farebbe bene a osservare con attenzione perché sono in grado di influenzare anche le competizioni elettorali. È qui che si sta diffondendo sempre di più il lavoro precario e “uberizzato” (ci ritorniamo), è qui che si osserva la difficoltà della politica di governare dinamiche sempre più globali ed è qui che sono nati sia il leghismo sia il berlusconismo, che ora, dopo molte metamorfosi, sono tornati a essere protagonisti.

È anche la zona più ricca e produttiva d’Italia, all’interno di una regione che da sola produce circa il 22 per cento del prodotto interno lordo nazionale, dove da alcuni anni l’economia è in crescita e la disoccupazione supera appena il 7 per cento, contro una media nazionale del 12per cento – anche se resta comunque il doppio rispetto a dieci anni fa, quando è cominciata la crisi.

Se si esce da Milano verso nord la città sembra non finire mai. Superando Sesto San Giovanni e quel che resta delle acciaierie Falck, si può guidare per ore in un paesaggio fatto di uffici luccicanti e capannoni industriali, quartieri residenziali, rotonde, svincoli, centri commerciali.

Al contrario, “la crisi ha falcidiato le piccole e piccolissime imprese che lavorano per il mercato italiano, magari nella filiera di aziende più grandi che sono in difficoltà o hanno chiuso. O che non sono al passo con le innovazioni. Oppure che hanno produzioni di qualità ma sono troppo piccole per resistere in un mercato globale, e non hanno saputo o potuto mettersi insieme ad altre. Sono le imprese che con l’economia globalizzata hanno perso, e hanno il dente avvelenato”.

È a loro che si rivolge la Lega di Matteo Salvini quando accusa l’Europa di “difendere i banchieri” e di “massacrare gli artigiani” e i piccoli imprenditori.

La difficoltà di competere in un mercato sempre più globale riguarda anche i lavoratori . “C’è una frattura: chi ha le competenze giuste non ha difficoltà, gli altri restano indietro”, spiega Abbà. “Certe mansioni sono scomparse. Il magazziniere, il commesso, sono stati sostituiti da una macchina. Chi non ha saputo riconvertirsi è rimasto a terra. Si capisce come questo crei malcontento, paure, ostilità”.

Più lavoro, più precarietà

“La Lombardia resta una regione industriale, ma la situazione è molto cambiata”, dice Claudio Mezzanzanica, imprenditore e candidato per Liberi e uguali al senato nel collegio Varese-Gallarate. Lo incontro in un autogrill vicino a Saronno, 28 chilometri da Milano, allo snodo tra l’autostrada e la provinciale: all’ora di pranzo sembra una mensa aziendale dove si riversano gli addetti delle vicine zone industriali.

Per tagliare i costi, spiega Mezzanzanica, le imprese hanno ormai scorporato la produzione vera e propria dalla gestione commerciale, la contabilità, il marketing, spesso perfino il design e la ricerca. “Tutte queste funzioni sono per lo più esternalizzate, cioè appaltate ad aziende con centinaia di addetti, contabili, ricercatori, che si trovano a Milano. Qui nell’hinterland restano la residua industria manifatturiera e le attività di retroguardia, i magazzini, la logistica, il lavoro più dequalificato”.

Anche il lavoro ha subìto una metamorfosi diventando sempre più precarizzato. “Questo riguarda sia i neolaureati che lavorano per le aziende milanesi con contratti a termine o di consulenza, sia gli addetti alla logistica”, continua Mezzanzanica. “Con la differenza che i primi si sentono moderni e in ascesa, mentre gli altri si riconoscono penalizzati”.