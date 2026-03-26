Il fumo nel cielo era tale che il sole era sparito. Non avevo mai visto il cielo così. Avevano colpito i depositi di petrolio a est, ovest e sud di Teheran e il fumo aveva invaso tutto; sulle montagne era anche nevicato e l’inversione termica aveva intrappolato il fumo nel cielo.

Era quella la causa delle enormi esplosioni che avevamo sentito la notte. Avevano colpito i depositi petroliferi ai quattro lati di Teheran. Alle 8, quando ho guardato fuori dalla finestra, ho pensato che fossero le 5. Era tutto buio. Ho controllato il telefono: erano le 8.35. Ho chiamato mia moglie perché venisse a guardare. Si è coperta naso e bocca, e ha detto: “Hanno colpito con l’uranio”.

L’estate prima eravamo andati in Serbia e avevamo fatto amicizia con un serbo che ci aveva raccontato che un giorno si erano svegliati con una foschia leggera sulla città; tutti l’avevano ignorata e avevano continuato con la loro vita, per poi scoprire che la Nato li aveva bombardati con l’uranio impoverito e anni dopo, a Belgrado, si era cominciato a registrare un aumento spropositato di casi di cancro alla pelle.

Ho acceso la televisione e abbiamo visto le immagini dei depositi di petrolio in fiamme. Uno dei depositi si trovava in fondo alla nostra strada, ed è per questo che il fumo aveva avvolto la nostra casa.

Ho calmato mia moglie, ho chiamato un amico e gli ho chiesto di venirmi a prendere per andare a vedere i danni dei bombardamenti. Non sapevo ancora cosa avrei visto. Moriremo, ma chi ha visto questo giorno non sarà più colto di sorpresa dal destino. Durante la guerra precedente, quando avevano colpito la raffineria di Shahran, avevo visto su internet immagini dell’incendio e del fumo; ma questa volta non c’era nessuna immagine.