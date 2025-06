Israele ha anche bombardato l’impianto nucleare di Fordo, che si trova in una zona montuosa a sud della capitale, per “bloccarne le vie d’accesso”.

Il presidente russo Vladimir Putin, alleato di Teheran, ha condannato l’intervento militare statunitense, definendolo “un’aggressione senza fondamento e senza giustificazione” al termine di un incontro con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.

Araghchi ha accusato Washington di aver “tradito la diplomazia”, riferendosi ai colloqui tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare iraniano.

La sera del 22 giugno il presidente statunitense Donald Trump aveva auspicato sul suo social network Truth Social un cambio di regime in Iran: “Parlare di cambio di regime non è politicamente corretto, ma se il regime attuale non è in grado di RIDARE ALL’IRAN LA SUA GRANDEZZA, perché escludere un cambio di regime?”.