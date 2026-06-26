Sono una persona bisessuale, registrata femmina alla nascita e non binaria. Ho una domanda di natura legale e speravo che tu, o magari uno dei tuoi esperti, poteste aiutarmi. Per lavoro faccio le pulizie a Portland, in Oregon, e offro uno sconto alle persone lgbt+ quando mi chiamano la prima volta. Lo sconto attira proprio il tipo di clienti che cerco io, sia queer sia eterosessuali. Non lavoro per i sostenitori del movimento Maga né per gente simile. A loro di solito non piacciono i miei prezzi, i miei pronomi, i miei tatuaggi e i miei capelli. Non voglio trovarmi nelle loro case né accettare i loro soldi. Per la prima volta dopo un po’ di tempo mi si è liberata una fascia oraria fissa. Contro ogni buon senso, ho aperto il mio vecchio account Facebook e ho pubblicato un post, includendo il suddetto sconto. Ovviamente una stronza della mia città natale, che è piuttosto conservatrice, si è sentita in dovere di intervenire per dirmi che è discriminatorio e illegale. Ha continuato dicendo che lei non può “avviare un’attività che assuma solo donne bianche ed eterosessuali”, ma sta chiaramente confondendo due cose molto diverse. Ho fatto qualche ricerca, ma non riesco a trovare una risposta definitiva per questa donna. Per me è simile a uno sconto per anziani o bambini durante un buffet. Non tutti gli anziani o i bambini mangiano meno, ma in media è così, e questo attira le loro famiglie nel locale. Le persone queer, in media, hanno meno probabilità di avere figli e quindi tendono ad avere case più pulite e un reddito disponibile maggiore da spendere per il tipo di servizio di lusso che offro. E letteralmente chiunque può ottenere lo sconto, basta solo dire che ne ha diritto. Non è che io chieda le prove! In fin dei conti, anche se tecnicamente fosse illegale, continuerò comunque a offrire questo sconto per una questione di principio. La probabilità che qualcuno mi faccia causa per cinquanta o ottanta dollari mi sembra infinitesimale. Ma vorrei saperlo prima di mettere un nuovo annuncio. Grazie mille e buon Pride!

– Quote Unduly Enrages Essentially Repugnant Sulkers

“I difensori dei diritti della comunità lgbt+ dell’Oregon hanno lottato per anni per garantire tutele contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, obiettivo che hanno finalmente raggiunto con l’approvazione dell’Oregon equality act nel 2007”, dice Misha Isaak, avvocato dell’Oregon che ha lavorato a cause importanti per la comunità lgbt+. “Ancora oggi, solo 23 governi locali degli Stati Uniti dispongono di leggi che proteggono la nostra comunità dalla discriminazione. La legge dell’Oregon si applica a tutte le attività commerciali che offrono servizi al pubblico, non fa distinzioni tra discriminazione a favore o contro le persone lgbt+”.

Benché la nostra comunità abbia lottato per queste leggi in quanto eravamo noi a subire discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere – e benché stiamo ancora lottando per ottenere queste leggi negli stati in cui sono ancora necessarie (e dovremo lottare per difenderle negli stati in cui le abbiamo già conquistate) – questi testi proteggono chiunque dalla discriminazione basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Il che significa che in Oregon è illegale discriminare qualcuno in quanto eterosessuale o cisgender, Queers, così come lo sarebbe per qualcun altro discriminare gay, bisessuali, trans, pansessuali, omnisessuali, asessuali, ecc.

“Naturalmente il primo emendamento della costituzione degli Stati Uniti ha la precedenza sulle leggi statali, e la corte suprema ha affermato che le aziende che producono contenuti, come per esempio quelle che realizzano siti dedicati ai matrimoni, in base alla libertà di espressione hanno il diritto di non pubblicizzare matrimoni che disapprovano”, prosegue Isaak. “Le pulizie domestiche sono un’azienda di questo tipo? Ne dubito. Perciò, se Queers vuole fare una selezione sulla sua clientela dovrebbe meditare di promuovere la propria attività basandosi su criteri non toccati dalla legge, come per esempio l’atteggiamento dei clienti nei suoi confronti”.

P.s. “L’esempio dello ‘sconto anziani’ è interessante”, commenta Isaak. “La legge antidiscriminazione dell’Oregon consente specificatamente ‘l’offerta di tariffe o servizi speciali a persone di età pari o superiore ai cinquant’anni’”.

P.p.s. In Oregon è illegale anche discriminare le persone perché hanno figli, Queers, quindi forse faresti bene a evitare anche di scrivere “niente bambini” nei tuoi post su Facebook.

P.p.p.s. Non c’è di che, e buon Pride anche a te!

Misha Isaak ha difeso la causa che ha abolito il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso in Oregon, e ha ricoperto il ruolo di consulente legale per l’ex governatrice dell’Oregon, Kate Brown. Attualmente è socio dello studio legaleStoel Rives.