P.s. Di recente abbiamo avuto buone notizie per le donne eterosessuali che soffrono di vaginosi batterica ricorrente: se il partner maschile è in cura con antibiotici orali e topici, il rischio di una recidiva di vaginosi è più che dimezzato. Un altro fattore che riduce il rischio è la circoncisione maschile. Ora, chiedere agli uomini che si scopano tua moglie di farsi circoncidere, se non sono già circoncisi, non è poco, ma chiedergli di spalmarsi un gel antibiotico sull’uccello è ragionevole. Per saperne di più leggiti The Vajenda , la newsletter della dottoressa Jen Gunter.

Dunque, la Mayo Clinic ha una brutta notizia: se tua moglie soffre di vaginosi batterica ricorrente – se il suo equilibrio batterico è perturbato con facilità – è consigliabile usare il preservativo durante la penetrazione vaginale e limitare il numero dei partner sessuali, un consiglio che esclude un attimo quelle belle, sane e normali gang bang con farcitura finale.

Amare l’odore delle proprie palle sudate è umano , amare quello delle palle di un altro uomo è divino.

Preparatevi in anticipo! Se andate a rimorchiare e volete farvi scopare, fatevi un lavaggio prima di uscire di casa e mettetevi in tasca una bustina di lubrificante monodose . Se si presenta l’occasione e non siete pronti a farvi scopare, ricordatevi che il sesso orale e le seghe non sono mesti premi di consolazione, ma ottimo sesso. Quante domande di gay nel mucchio delle sveltine di questo mese!

Sono un uomo gay a cui piace il rimming. È sicuro passare da un buco del culo pulito ad altre zone del corpo e viceversa?

Sì , ma è raro. È assai più comune ed efficiente la trasmissione dalle mani alla bocca. E dato che al giorno d’oggi ci si becca di molto peggio mangiando mirtilli, insalate in busta, guacamole e carne macinata, a quel punto tanto vale mettersi a leccare culi.

P.s. Restare amici con i propri ex è un vantaggio da sfruttare quando si è gay, e una cosa a cui aspirare quando si è etero.

Se per pacco intendi quello che ti ha tirato, te ne scorderai eccome. Datti un minimo di tempo, però. Se invece per pacco intendi il suo arnese gigantesco, può darsi che tu non riesca mai a togliertelo dalla testa del tutto. (Speriamo che tu abbia qualche foto oppure un dildo Clone-A-Willy con cui ricordarlo). In ogni caso, senti, non so se tu sia gay o meno – la tua lettera non dà molte informazioni al riguardo – ma ho visto due uomini gay passare da scopamici a fidanzati o mariti per poi tornare scopamici quando la relazione non ha funzionato. Perciò, se ora riesci a smontare senza finire con il culo per terra – se riuscite a separarvi in modo amichevole – prima o poi potresti tornare in sella.

C’è una cosa che hai provato e che ti ha fatto scappare quasi subito? Per me è stato un dito nel sedere.

Il cunnilingus. Qui userei il verbo “provare” in senso molto lato. Diciamo solo che ero diretto a sud ma sono scappato poco prima di arrivare al confine.

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Prima di conoscere l’uomo che sto per sposare ho fatto dei porno, solo cinque video. A lui non l’ho mai detto, perché li avevo fatti prima di incontrarlo. Devo dirglielo?

Secondo me ti conviene dirglielo innanzitutto per te. Altrimenti vivrai con la spada di Pornocle sulla testa. Vuoi davvero stare con l’ansia, bassa ma costante, che lui lo scopra? E da chi? Se invece scegli di scommettere sul fatto che non lo venga mai a sapere o di aspettare che per lui diventi troppo complicato lasciarti (dopo esservi sposati, aver comprato casa, aver fatto dei figli) nella speranza che ci pensi due volte, ci sono buone probabilità che lui lo viva come un doppio tradimento.

P.s. Tutti gli uomini hanno guardato dei porno e un uomo che non vuole sposare qualcuno che è apparso in un porno è un ipocrita. Ti meriti di meglio e magari ce l’hai già. C’è un solo modo per scoprirlo.

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Ultimamente sui social media mi compaiono un sacco di video Preparati con me (Pcm) di drag queen. Molte di loro sono stupende e non riesco a smettere di guardarle. Alcune, però, si conciano davvero troppo con il trucco. Sono già bellissime senza mettersi in faccia nulla e invece si spalmano addosso chili di roba. Come faccio a sostenere queste drag queen, ma facendogli capire che sono splendide anche senza trucco?

Lamentarsi perché le drag queen si truccano troppo nei video Pcm è come lamentarsi perché quelli dell’Iowa friggono troppi Twinkies in quei video Fatti venire un infarto con me (Fvuicm) che filmano alla Iowa state fair.

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Il coinquilino etero del mio fidanzato gay flirta pesantemente con me. (Sono gay anch’io). Sarebbe più facile ignorarlo se non fosse un bono allucinante. Mi ha fatto intravedere l’uccello e gli piace dire (davanti al mio fidanzato e altra gente) che gli basterebbe schioccare le dita per avermi, cosa probabilmente vera. Il mio fidanzato non sembra infastidito. Ci frequentiamo solo da tre mesi (è il mio primo ragazzo!), mentre lui abita insieme al coinquilino da due anni. Non capisco bene cosa stia succedendo.

Neanch’io lo sto capendo bene, però se fosse una diretta me la guarderei.

P.s. Il coinquilino del tuo fidanzato ti vuole, resta da capire se vuole scoparti o se sta solo prendendo per il culo te e il tuo fidanzato.

P.p.s. La tua domanda sembra il capitolo iniziale di una torbida storia di cuckolding omosessuale. Se è vera, spero che tu rimanga da quelle parti abbastanza a lungo da scoprire come va a finire.

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La mia fidanzata abita ancora insieme all’ex moglie. Si sono lasciate più di un anno fa. Lei dice che si troverà un altro posto dove stare non appena sentirà di avere la necessaria stabilità economica, ma per me il costo emotivo di questa situazione è enorme. Sono come inghiottito dal loro rapporto. L’ex moglie non ha mai superato la loro rottura e cerca sempre di riconquistarla. Quando io mi arrabbio, cioè ogni volta che metto piede in quella casa, la mia fidanzata mi manda via dicendo che sono irragionevole e che non devo tornarci se la situazione mi fa arrabbiare. Che devo fare, Dan?

La prossima volta vattene e non tornare.

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Mio marito non vuole più fare sesso.

E allora tuo marito non è più tenuto a farne, però non può impedire a te di farne, se il sesso è una cosa che ancora vuoi.

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Mia moglie dice che non le importa se mi guardo i porno, però ogni volta che mi becca a guardarli va su tutte le furie. Quindi le importa eccome, vero?

Certo che le importa eccome. Vorrebbe passarci sopra, ma non ce la fa. E se questo litigio vi capita di frequente, devi diventare più bravo a nascondere il tuo consumo di porno.

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L’incesto è una porcheria e tu sei un porco! Che schifo. Brutto maniaco pervertito che si vuole scopare i cugini!

Cioè, tu te ne stai lì a pensare a me che mi scopo uno o più cugini – cosa che non mi è mai passata per l’anticamera del cervello – però il maniaco sarei io? Certo, come no.