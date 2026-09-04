Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.
Mi scorderò mai del mio ex e del suo pacco?
Se per pacco intendi quello che ti ha tirato, te ne scorderai eccome. Datti un minimo di tempo, però. Se invece per pacco intendi il suo arnese gigantesco, può darsi che tu non riesca mai a togliertelo dalla testa del tutto. (Speriamo che tu abbia qualche foto oppure un dildo Clone-A-Willy con cui ricordarlo). In ogni caso, senti, non so se tu sia gay o meno – la tua lettera non dà molte informazioni al riguardo – ma ho visto due uomini gay passare da scopamici a fidanzati o mariti per poi tornare scopamici quando la relazione non ha funzionato. Perciò, se ora riesci a smontare senza finire con il culo per terra – se riuscite a separarvi in modo amichevole – prima o poi potresti tornare in sella.
P.s. Restare amici con i propri ex è un vantaggio da sfruttare quando si è gay, e una cosa a cui aspirare quando si è etero.
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Posso beccarmi gli ossiuri leccando culi?
Sì, ma è raro. È assai più comune ed efficiente la trasmissione dalle mani alla bocca. E dato che al giorno d’oggi ci si becca di molto peggio mangiando mirtilli, insalate in busta, guacamole e carne macinata, a quel punto tanto vale mettersi a leccare culi.
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Sono un uomo gay a cui piace il rimming. È sicuro passare da un buco del culo pulito ad altre zone del corpo e viceversa?
Siete tutti gay questa settimana? Senti, finché la tua lingua non tocca un mirtillo nel passaggio dal buco del culo ad altre zone del corpo, dovresti essere a posto. Non facciamoci troppe paranoie.
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Suggerimenti per i gay che si fanno sveltine casuali? Non posso di certo portarmi ovunque il lubrificante o farmi clisteri volanti nei bagni pubblici.
Preparatevi in anticipo! Se andate a rimorchiare e volete farvi scopare, fatevi un lavaggio prima di uscire di casa e mettetevi in tasca una bustina di lubrificante monodose. Se si presenta l’occasione e non siete pronti a farvi scopare, ricordatevi che il sesso orale e le seghe non sono mesti premi di consolazione, ma ottimo sesso. Quante domande di gay nel mucchio delle sveltine di questo mese!
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È normale che mi piaccia l’odore delle mie palle sudate?
Amare l’odore delle proprie palle sudate è umano, amare quello delle palle di un altro uomo è divino.
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A mia moglie piace farsi farcire durante le gang bang con uomini che hanno fatto la vasectomia. Consigli su come prevenire la vaginosi batterica?
Finalmente una bella domanda sana e normale da parte di una persona etero!
Dunque, la Mayo Clinic ha una brutta notizia: se tua moglie soffre di vaginosi batterica ricorrente – se il suo equilibrio batterico è perturbato con facilità – è consigliabile usare il preservativo durante la penetrazione vaginale e limitare il numero dei partner sessuali, un consiglio che esclude un attimo quelle belle, sane e normali gang bang con farcitura finale.
P.s. Di recente abbiamo avuto buone notizie per le donne eterosessuali che soffrono di vaginosi batterica ricorrente: se il partner maschile è in cura con antibiotici orali e topici, il rischio di una recidiva di vaginosi è più che dimezzato. Un altro fattore che riduce il rischio è la circoncisione maschile. Ora, chiedere agli uomini che si scopano tua moglie di farsi circoncidere, se non sono già circoncisi, non è poco, ma chiedergli di spalmarsi un gel antibiotico sull’uccello è ragionevole. Per saperne di più leggiti The Vajenda, la newsletter della dottoressa Jen Gunter.
C’è una cosa che hai provato e che ti ha fatto scappare quasi subito? Per me è stato un dito nel sedere.
Il cunnilingus. Qui userei il verbo “provare” in senso molto lato. Diciamo solo che ero diretto a sud ma sono scappato poco prima di arrivare al confine.
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Prima di conoscere l’uomo che sto per sposare ho fatto dei porno, solo cinque video. A lui non l’ho mai detto, perché li avevo fatti prima di incontrarlo. Devo dirglielo?
Secondo me ti conviene dirglielo innanzitutto per te. Altrimenti vivrai con la spada di Pornocle sulla testa. Vuoi davvero stare con l’ansia, bassa ma costante, che lui lo scopra? E da chi? Se invece scegli di scommettere sul fatto che non lo venga mai a sapere o di aspettare che per lui diventi troppo complicato lasciarti (dopo esservi sposati, aver comprato casa, aver fatto dei figli) nella speranza che ci pensi due volte, ci sono buone probabilità che lui lo viva come un doppio tradimento.
P.s. Tutti gli uomini hanno guardato dei porno e un uomo che non vuole sposare qualcuno che è apparso in un porno è un ipocrita. Ti meriti di meglio e magari ce l’hai già. C’è un solo modo per scoprirlo.
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Ultimamente sui social media mi compaiono un sacco di video Preparati con me (Pcm) di drag queen. Molte di loro sono stupende e non riesco a smettere di guardarle. Alcune, però, si conciano davvero troppo con il trucco. Sono già bellissime senza mettersi in faccia nulla e invece si spalmano addosso chili di roba. Come faccio a sostenere queste drag queen, ma facendogli capire che sono splendide anche senza trucco?
Lamentarsi perché le drag queen si truccano troppo nei video Pcm è come lamentarsi perché quelli dell’Iowa friggono troppi Twinkies in quei video Fatti venire un infarto con me (Fvuicm) che filmano alla Iowa state fair.
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Il coinquilino etero del mio fidanzato gay flirta pesantemente con me. (Sono gay anch’io). Sarebbe più facile ignorarlo se non fosse un bono allucinante. Mi ha fatto intravedere l’uccello e gli piace dire (davanti al mio fidanzato e altra gente) che gli basterebbe schioccare le dita per avermi, cosa probabilmente vera. Il mio fidanzato non sembra infastidito. Ci frequentiamo solo da tre mesi (è il mio primo ragazzo!), mentre lui abita insieme al coinquilino da due anni. Non capisco bene cosa stia succedendo.
Neanch’io lo sto capendo bene, però se fosse una diretta me la guarderei.
P.s. Il coinquilino del tuo fidanzato ti vuole, resta da capire se vuole scoparti o se sta solo prendendo per il culo te e il tuo fidanzato.
P.p.s. La tua domanda sembra il capitolo iniziale di una torbida storia di cuckolding omosessuale. Se è vera, spero che tu rimanga da quelle parti abbastanza a lungo da scoprire come va a finire.
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La mia fidanzata abita ancora insieme all’ex moglie. Si sono lasciate più di un anno fa. Lei dice che si troverà un altro posto dove stare non appena sentirà di avere la necessaria stabilità economica, ma per me il costo emotivo di questa situazione è enorme. Sono come inghiottito dal loro rapporto. L’ex moglie non ha mai superato la loro rottura e cerca sempre di riconquistarla. Quando io mi arrabbio, cioè ogni volta che metto piede in quella casa, la mia fidanzata mi manda via dicendo che sono irragionevole e che non devo tornarci se la situazione mi fa arrabbiare. Che devo fare, Dan?
La prossima volta vattene e non tornare.
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Mio marito non vuole più fare sesso.
E allora tuo marito non è più tenuto a farne, però non può impedire a te di farne, se il sesso è una cosa che ancora vuoi.
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Mia moglie dice che non le importa se mi guardo i porno, però ogni volta che mi becca a guardarli va su tutte le furie. Quindi le importa eccome, vero?
Certo che le importa eccome. Vorrebbe passarci sopra, ma non ce la fa. E se questo litigio vi capita di frequente, devi diventare più bravo a nascondere il tuo consumo di porno.
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L’incesto è una porcheria e tu sei un porco! Che schifo. Brutto maniaco pervertito che si vuole scopare i cugini!
Cioè, tu te ne stai lì a pensare a me che mi scopo uno o più cugini – cosa che non mi è mai passata per l’anticamera del cervello – però il maniaco sarei io? Certo, come no.
Dan, a quante delle lettere e telefonate che ricevi si potrebbe rispondere in sintesi “fatti coraggio e parla con l’altra persona?”
A circa la metà, e in certe settimane all’altra metà si potrebbe rispondere con una qualche versione di “Aspetta che te lo cerco su Google”. (Ad esempio: ossiuri e anilingus).
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Ho mandato una foto nudo al mio capo invece che al mio fidanzato. Adesso che faccio?
Aggiorna il curriculum.
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Faccio la dogsitter al mio ex. La sua nuova fidanzata dice che è sconveniente e che la mette a disagio sapere che io ho ancora le chiavi del suo appartamento. Lui mi ha chiesto di ridargliele. Cosa faccio?
Ti rifiuti di ridargliele e continui a badare al cane del tuo ex contro la sua volontà.
P.s. Ridagli le chiavi.
P.p.s. Non so perché le persone etero si ostinino a vivere la vita in questa modalità faticosa – è una benedizione avere un’ex disposta a badare al cane quando si è via – però lo fanno.
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Spero che tu possa darmi qualche indicazione. Con il mio fidanzato stiamo per fare un viaggio a San Francisco e cerchiamo un laboratorio di shibari o un privato specializzato nel legare le coppie. Vorrei tanto un tizio che ci legasse insieme. Sto guardando su Google ma non trovo proprio un posto gay che ce lo faccia. Tu hai qualche raccomandazione? Dei contatti? Aiuto, per favore!
“San Francisco è un gran bel posto con una fantastica scena kinky”, dice Ropes Sweat and Tears, un legatore latino gay che vive a Seattle. “Non saprei raccomandare un professionista in particolare, ma posso suggerire al tuo lettore Rope Burn, un gruppo di uomini appassionati di shibari a San Francisco. Se non c’è un evento di Rope Burn quando saranno in città, possono rivolgersi al gruppo per trovare un contatto. Poi c’è Recon, un’app ottima per incontrare altri kinkster gay e giocare durante un viaggio. Non so quanti di loro si dichiarino specializzati in coppie, quindi la cosa andrebbe discussa durante la trattativa con il legatore prima dell’incontro”.
Seguite Ropes Sweat and Tears su Instagram.
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La mia fidanzata vuole che ci facciamo un tatuaggio uguale dopo sei mesi che stiamo insieme.
Tatuaggio frettoloso, laser a suo tempo.
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Sono un maschio etero. Una professionista del sesso ha accettato di legarmi e farmi il pegging, e per me è la prima volta. Mi rendo conto che non mi inserirà un membro fatto di carne, ma devo comunque adottare la stessa “etichetta di preparazione”? E quando avremo finito sanguinerò?
Sì, prima di farti fare il pegging dovrai pulirti il culo dentro e fuori. (Devi tenerti il culo pulito sempre a prescindere dal pegging). Voglio dare per scontato che la professionista che hai ingaggiato sappia il fatto suo e che metterà un preservativo sul dildo con cui intende scoparti, perciò non sarà la fine del mondo se lo sporchi, un rischio sempre presente quando c’è di mezzo il culo.
E può darsi che ripulendoti tu veda un filo di sangue – lì dentro ci sono parecchi capillari superficiali – ma se la professionista usa un sacco di lubrificante e comincia ad aprirti un po’ con un arnese più piccolo prima di passare al calibro grosso, di sangue non ce ne sarà molto e non durerà a lungo. Divertiti!
(Traduzione di Francesco Graziosi)
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