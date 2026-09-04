Alla fine di agosto il 52,8 per cento degli islandesi ha votato contro la ripresa dei negoziati di adesione per entrare nell’Unione europea. La scelta suggerisce che per i 400mila abitanti dell’isola, che si trova in una posizione strategica tra l’Atlantico e l’Artico, ci sarebbe più da perdere che da guadagnare. Secondo alcuni osservatori, l’Unione avrebbe smarrito il suo potere di attrazione, in particolare sui paesi ricchi come l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che la realtà è più complicata, dato che questi stati, anche se non fanno parte dell’Unione, continuano ad aderire allo spazio economico europeo o ad avere un accesso privilegiato al mercato unico e a far parte dello spazio Schengen di libera circolazione. A Bruxelles ci si chiede come interpretare questo voto e quale sarà il futuro dell’allargamento dell’Unione europea a nuovi paesi.