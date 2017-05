I taliban afgani dopo la morte del mullah Omar

Le autorità afgane stanno indagando sulla morte del mullah Omar, dopo che diverse fonti hanno accreditato la notizia. Qualche giorno fa un gruppo armato che si fa chiamare Fidai Mahaz, o movimento islamico afgano, ha fatto uscire un comunicato in cui sosteneva che il mullah è stato brutalmente ucciso nel luglio del 2013 da alcuni comandanti taliban. Ma c’è anche chi parla di decesso per tubercolosi. Per ora i taliban smentiscono e il Pakistan fa notare che potrebbe essere una notizia fatta circolare apposta per ostacolare i colloqui di pace. Leggi