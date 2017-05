In Albania si vota per il rinnovo dei comuni, test per il cammino di avvicinamento all’Europa

Più di di tre milioni e 370 mila persone sono chiamate oggi al voto in Albania per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Si tratta delle prime elezioni amministrative dopo la riforma che ha ridotto da 373 a 61 il numero dei comuni. Il voto è letto come un test nel cammino di avvicinamento di Tirana all’Unione europea, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza e l’ordine pubblico.

In base agli ultimi sondaggi, le elezioni dovrebbero premiare le 37 liste legate al premier socialista, Edi Rama, nella coalizione chiamata Alleanza per l’Albania europea. Rama è al potere dal 2013. Delle 63 liste presenti, 15 sostengono la coalzione di centrodestra Alleanza per lavoro e dignità guidata da Lulzim Basha, attuale sindaco della capitale Tirana. I 5.299 seggi – su cui vigilano 200 osservatori dell’Osce – resteranno aperti fino alle 19 e i risultati sono attesi per lunedì 22 giugno.