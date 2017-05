Intrappolati in Grecia

Dopo l’accordo stipulato a marzo tra la Turchia e l’Unione europea e la chiusura della rotta dei Balcani, circa 55mila profughi sono rimasti bloccati in campi informali e ufficiali in Grecia. Aspettano di chiedere l’asilo, il ricollocamento o il ricongiungimento familiare, ma intanto vivono in condizioni disperate. Il reportage in tre puntate da Idomeni, Lesbo e Atene.