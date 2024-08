Dopo mesi di trattative in seguito delle inconcludenti elezioni regionali di maggio, il leader della sezione locale dei socialisti al governo in Spagna - Salvador Illa, vicino al primo ministro Pedro Sánchez - è pronto a diventare il nuovo leader della Catalogna. I socialisti hanno ottenuto il maggior numero di seggi nella regione nordorientale, ma non sono riusciti a ottenere la maggioranza. Se entro il 26 agosto non si formerà un nuovo governo regionale catalano, si terranno nuove elezioni in ottobre.

Dopo il suo breve discorso, Puigdemont si è diretto al parlamento regionale per il voto d’investitura, dove si prevede che la polizia lo tratterrà prima che possa entrare. Se ciò dovesse accadere, la votazione sarà probabilmente sospesa.

“È una persona molto nobile, l’unica che crede nell’indipendenza e non ha smesso di crederci”, ha detto Nuria Pujol, una donna di cinquant’anni venuta a Barcellona dalla regione dell’Alt Penedes, nell’interno della Catalogna, per vedere Puigdemont.

“Sono venuto qui per ricordarvi che siamo ancora qui”, ha aggiunto tra gli applausi. Molti tra la folla sventolavano bandiere indipendentiste catalane rosse, gialle e blu e scandivano slogan che chiedevano la secessione.

Carles Puigdemont, l’ex leader della Catalogna fuggito dalla Spagna per il suo ruolo nella richiesta di indipendenza della regione nel 2017, è tornato nel paese, dopo sette anni di latitanza, nonostante un mandato di arresto che pende sulla sua testa.

Puigdemont ha guidato il governo regionale della Catalogna nel 2017, quando ha portato avanti un referendum sull’indipendenza nonostante il divieto del tribunale, seguito da una dichiarazione di indipendenza di breve durata.

Fuggito dalla Spagna poco dopo l’indipendenza per evitare di essere arrestato, ha vissuto in Belgio e più recentemente in Francia.

Mentre il parlamento spagnolo ha approvato a maggio una legge di amnistia per coloro che sono stati coinvolti nel tentativo di secessione fallito, la corte suprema ha stabilito il primo luglio che la misura non si applica pienamente a Puigdemont.

Sánchez ha accettato la legge sull’amnistia in cambio del sostegno cruciale di JxCat nel parlamento spagnolo per il suo fragile governo di minoranza, scatenando enormi proteste organizzate dalla destra. Ora sta affrontando l’opposizione di alcuni gruppi del suo stesso partito socialista e della destra per la proposta di dare alla Catalogna il pieno controllo sulle tasse versate nella regione.

La proposta è stata per decenni una delle principali richieste dei partiti indipendentisti catalani, ma i critici sostengono che priverebbe lo stato di un’importante fonte di entrate, deve ancora essere approvata dal parlamento nazionale spagnolo.

Un sistema simile esiste già nei Paesi Baschi settentrionali della Spagna, dove è attivo anche un movimento indipendentista. Se Illa supererà il voto d’investitura dell’8 agosto, sarà il primo capo del governo regionale a non provenire dal campo separatista dal 2010.

L’ex ministro della sanità ha difeso l’accordo fiscale stipulato con l’Erc, affermando che è “a favore di tutti i catalani”. “Si tratta di accordi per migliorare i nostri finanziamenti, senza danneggiare nessuno e mantenendo criteri di solidarietà”, ha dichiarato dopo aver ottenuto il sostegno del Cer.

Ma l’ex vicepremier socialista Alfonso Guerra ha avvertito che l’accordo fiscale apre “un percorso verso un sistema federale e l’indipendenza della Catalogna”.