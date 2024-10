Il 9 ottobre la polizia haitiana ha affermato in un comunicato che è in corso un’operazione nel dipartimento dell’Artibonite per smantellare le basi delle bande criminali, e in particolare della cosiddetta Gran grif, responsabile dell’attacco.

La Gran grif, specializzata nei rapimenti a scopo di riscatto, è guidata da Luckson Elan, che è sottoposto a sanzioni statunitensi per il suo coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani.

Almeno 3.661 persone sono state uccise da gennaio ad Haiti, secondo un bilancio fornito alla fine di settembre dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

L’ondata di violenza e la crisi umanitaria hanno spinto più 700mila persone, metà delle quali bambini, a lasciare le loro case per rifugiarsi in altre aree del paese o all’estero, soprattutto nella Repubblica Dominicana, secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).