La sera del 9 ottobre l’uragano Milton ha toccato terra in Florida, vicino a Siesta Key, nella contea di Sarasota, come uragano di categoria 3 (su una scala da 1 a 5), ma rimane “estremamente pericoloso”, secondo le autorità.

Nell’ultimo anno e mezzo le temperature dell’oceano Atlantico settentrionale sono aumentate a livelli record, in base ai dati della National oceanic and atmospheric administration (Noaa) statunitense.

Intanto, il candidato repubblicano alle presidenziali Donald Trump, noto per lo scetticismo riguardo alla crisi climatica, ha più volte criticato l’amministrazione Biden per la gestione dell’emergenza. Di recente ha accusato il Partito democratico, senza fornire prove, di aver “rubato i soldi della Fema per darli agli immigrati irregolari”, riferendosi all’Ente federale per la gestione delle emergenze.

Queste accuse sono state definite “pericolose e inammissibili” dalla vicepresidente e candidata democratica Kamala Harris.