L’11 novembre Ishiba è stato confermato premier con 221 voti a favore, contro i 160 del suo rivale Yoshihiko Noda, leader del Partito costituzionale democratico (Pcd), la principale formazione d’opposizione.

Il governo dovrà quindi cercare di volta in volta i voti in parlamento per realizzare il suo programma. Il Partito democratico per il popolo (Pdp), una piccola formazione centrista, ha accettato di collaborare, senza però entrare nella coalizione.

“Per restare al governo Ishiba deve far approvare la legge di bilancio quest’inverno”, ha dichiarato all’Afp Tomoaki Iwai, dell’università Nihon a Tokyo. “Dovrà quindi cercare alleati e fare concessioni”.