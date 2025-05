Il piano è stato approvato all’unanimità dal gabinetto di sicurezza, ha affermato il 5 maggio una fonte ufficiale israeliana in un comunicato.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

All’inizio di febbraio il presidente statunitense Donald Trump aveva lanciato l’idea di una presa di controllo statunitense della Striscia di Gaza, in modo da trasformarla nella “Riviera del Medio Oriente”. Trump aveva anche proposto di trasferire gli abitanti in Egitto e in Giordania.

Il progetto aveva suscitato un’ondata di proteste nel mondo, ma le autorità israeliane avevano continuato a citarlo, creando anche un’agenzia per favorire la partenza degli abitanti.