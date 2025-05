L’esercito israeliano sta richiamando decine di migliaia di riservisti in vista di un’espansione delle operazioni nella Striscia di Gaza. Nel frattempo moltiplica gli attacchi in Siria e continua a bombardare il Libano nonostante il cessate il fuoco.

Gli obiettivi di Tel Aviv hanno continuato a cambiare fin dall’inizio del conflitto, in particolare nella Striscia di Gaza, sottoposta da due mesi a un blocco totale degli aiuti umanitari e a raid incessanti. Israele si prepara a modificare la propria strategia nel territorio palestinese, ma non sembra disposta a cercare una soluzione politica, come invece chiedono i paesi arabi ed europei.

Il ritorno degli aiuti, in questa forma altamente controllata, è tanto più discutibile se consideriamo che sarà accompagnato da un’estensione delle operazioni militari in un territorio sempre più martoriato.

Alcuni di loro, infatti, si sono rivolti a Israele dopo aver subìto attacchi da parte di gruppi radicali sunniti, ma altri temono che il coinvolgimento di Tel Aviv possa trascinare la Siria verso la tanto temuta divisione del suo territorio.

Tutto questo alimenta enormi dubbi sulla strategia dello stato ebraico. Dopo i successi militari dell’anno scorso, il governo approfitta di un rapporto di forze che gli è estremamente favorevole, con la benedizione dell’amministrazione Trump, fatta eccezione per la questione legata all’Iran, su cui per il momento Washington predilige la via diplomatica.

Questo rapporto di forze permette a Israele di imporsi come potenza egemonica in Medio Oriente, evitando qualsiasi trattativa che possa implicare concessioni. I paesi che continuano a parlare della soluzione dei due stati e di una trattativa politica, come la Francia e altri, sono considerati nel migliore dei casi come ingenui, nel peggiore come ostili.

