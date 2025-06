La Norvegia ha adottato il 5 giugno una tassa di soggiorno contro il sovraffollamento turistico, in un momento in cui molte delle principali destinazioni del paese sono in difficoltà a causa di strutture sanitarie e parcheggi insufficienti.

La legge approvata dallo Storting, il parlamento monocamerale norvegese, prevede che i comuni situati “in zone particolarmente colpite dal turismo” possano applicare una tassa del 3 per cento a notte negli hotel e negli appartamenti in affitto.

Dalle isole Lofoten ai fiordi della costa occidentale, la Norvegia sta attraversando da alcuni anni un boom turistico, attirando visitatori grazie ai paesaggi incontaminati, al fresco estivo che contrasta con le ondate di caldo dell’Europa meridionale e alla debolezza della moneta nazionale.