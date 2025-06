Subito dietro c’è il Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd, centrodestra).

Secondo gli ultimi sondaggi, il Pvv è in testa alle intenzioni di voto alla pari con l’alleanza composta dal Partito del lavoro (Pvda) e dagli ambientalisti della Sinistra verde, guidata dall’ex commissario europeo Frans Timmermans.

Il voto sarà seguito con attenzione anche negli altri paesi dell’Unione europea, in un contesto di crescita dell’estrema destra in tutto il continente.

I Paesi Bassi terranno delle elezioni legislative anticipate il 29 ottobre dopo che il 3 giugno Geert Wilders, leader del Partito della libertà (Pvv, estrema destra), ha fatto cadere il fragile governo di coalizione in seguito a una disputa sull’immigrazione.

Wilders – il cui partito aveva vinto a sorpresa le elezioni legislative del novembre 2023, ottenendo 37 seggi sui 150 della camera bassa del parlamento – ha fatto cadere il governo a causa della mancata attuazione di un suo piano in dieci punti per contrastare l’immigrazione.

Il leader di estrema destra è convinto che il suo piano potrà essere attuato solo diventando primo ministro.

Tuttavia, in un sistema politico frammentato come quello olandese nessun partito è in grado di governare da solo.

Le sue ambizioni di guidare il paese erano state vanificate dopo le ultime elezioni quando gli altri partiti della coalizione avevano bloccato la sua candidatura alla carica di premier, scegliendo invece Dick Schoof.