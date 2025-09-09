L’8 settembre il primo ministro francese François Bayrou è stato sfiduciato dall’assemblea nazionale. Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che nominerà un nuovo premier “nei prossimi giorni”, ignorando gli inviti a sciogliere l’assemblea o a dimettersi.

L’assemblea nazionale ha respinto la fiducia a Bayrou con 364 voti a 194. Hanno votato contro il governo tutti i partiti d’opposizione, dal Rassemblement national (Rn, estrema destra) a La France insoumise (Lfi, sinistra radicale).

I deputati della formazione Les republicains (Lr, centrodestra), che fa parte della maggioranza, si sono spaccati: 27 hanno votato a favore del governo, 13 contro e nove si sono astenuti.

Prima della votazione Bayrou aveva ribadito la necessità urgente di risanare il bilancio dello stato, sostenendo che la crisi del debito mette a rischio “il futuro stesso della Francia”.

Bayrou è diventato il primo capo di governo della quinta repubblica a cadere in seguito a un voto di fiducia che non era obbligato a richiedere, meno di un anno dopo la caduta del governo guidato da Michel Barnier.