“Questo provvedimento è dovuto alla trasmissione prolungata di uno stesso ceppo del virus per più di dodici mesi, principalmente in comunità vaccinate in modo insufficiente”, ha aggiunto.

“L’Organizzazione panamericana della sanità (Paho) ha informato l’Agenzia per la salute pubblica del Canada della perdita dello status di paese libero dal morbillo”, ha annunciato il 10 novembre il ministero della salute canadese.

Ottawa aveva proclamato l’eradicazione della malattia nel 1998, ma da allora la situazione è cambiata a causa del crescente scetticismo sui vaccini di una parte della popolazione.

Il Canada ha perso lo status di paese libero dal morbillo a causa di un’epidemia persistente in aree del paese caratterizzate da tassi di vaccinazione insufficienti.

Tra il 1 gennaio e il 25 ottobre il Canada ha registrato 5.138 casi di morbillo, secondo i dati ufficiali.

Due bambini nati da madri non vaccinate sono morti a causa del virus.

“Purtroppo la copertura vaccinale è scesa al di sotto della soglia del 95 per cento che permette di tenere la malattia sotto controllo”, ha dichiarato all’Afp Samira Jeimy, della University of Western Ontario.

L’epidemia si sta diffondendo soprattutto tra i gruppi religiosi mennoniti e amish, e in altre comunità anabattiste, a causa dei bassi tassi di vaccinazione, ma anche tra gli immigrati provenienti dai paesi poveri, che spesso rinunciano ai programmi di vaccinazione dopo essersi stabiliti in Canada, anche per le gravi carenze di organico dei medici di base.