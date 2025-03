Il numero dei casi di morbillo in Europa è raddoppiato nel 2024, raggiungendo livelli che non si vedevano da venticinque anni, ha avvertito il 13 marzo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sottolineando l’importanza della vaccinazione.

Nel 2024 nella regione Europa dell’Oms, che comprende anche l’Asia centrale, sono stati registrati 127.350 casi di morbillo e trentotto decessi. Romania e Kazakistan, con rispettivamente 30.692 e 28.147 casi, sono i due paesi più colpiti.

L’Oms ha riferito che circa il 50 per cento dei casi ha causato ricoveri in ospedale e che i bambini sotto i cinque anni hanno rappresentato il 40 per cento dei casi.