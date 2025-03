Nelle ultime settimane in Texas è scoppiata un’epidemia di morbillo che ha causato centinaia di contagi e la morte di un bambino non vaccinato, il primo decesso per questa malattia da dieci anni. I contagi sono partiti dalla contea di Gaines, che nel 2024 aveva uno dei tassi più alti di bambini non vaccinati per il morbillo e altre malattie per motivi religiosi. Tra il 2013 e il 2023 la quota di scolari che non hanno fatto i vaccini raccomandati è più che raddoppiata, passando dal 7 al 18 per cento. La risposta immediata dei politici locali è rivelatrice su come la pandemia abbia cambiato il discorso pubblico sulla sanità. Invece di affrontare la crisi sanitaria, i legislatori del Texas hanno continuato a discutere nuovi progetti di legge per allentare le norme sui vaccini. Nel primo mese della sessione legislativa sono state introdotte 37 proposte di legge contro i vaccini, tra cui una che renderebbe più facile per i genitori esentare i figli dagli obblighi vaccinali e un’altra che darebbe ai politici, invece che ai funzionari sanitari, il controllo su quali siano i vaccini obbligatori.

Le pressioni per far approvare queste proposte sono partite dalla Texans for vaccine choice, un’organizzazione contraria ai vaccini. La leader del gruppo, Rebecca Hardy, ha ammesso all’Economist che prima della pandemia gli attivisti come lei dovevano parlare a bassa voce nei corridoi del campidoglio del Texas, ma nel 2020 è cambiato tutto: “Le persone hanno cominciato a informarsi su internet per fare il vaccino contro il covid-19 e lo scetticismo è aumentato. A quel punto le mamme texane che erano già contrarie ai vaccini sono entrate nelle grazie dei ricchi finanziatori del Partito repubblicano, e i legislatori hanno cominciato a corteggiarle per ottenere il loro sostegno”. Per molto tempo gli statunitensi sono stati più favorevoli ai vaccini rispetto agli europei, oggi invece la maggior parte dei contenuti online contro i vaccini proviene dagli Stati Uniti.

In quel periodo si sono innescate dinamiche che hanno cambiato in modo profondo l’opinione pubblica. L’ostilità verso i vaccini e le misure restrittive approvate per contenere il virus si è fusa un po’ alla volta con il malcontento nei confronti delle istituzioni sanitarie che covava da decenni in vari settori della società, dando vita a qualcosa di simile a una nuova visione del mondo, basata sulla diffidenza verso tutto ciò che ha a che fare con il governo. Dal movimento Make America great again è nato il Make America healthy again (Maha, rendiamo l’America di nuovo sana), in cui è confluito di tutto, spiega il New York magazine: “Gli hippie fissati con l’alimentazione naturale; le donne antifemministe che cucinano pasti ‘ancestrali’; i tanti pazienti, spesso donne, le cui malattie debilitanti sono spesso ignorate dai medici, e che hanno finito per ricorrere a medicine alternative e all’autodiagnosi; i sostenitori di teorie false come quella secondo cui i vaccini causano l’autismo; tante persone comprensibilmente preoccupate da problemi che le autorità non sono riuscite ad affrontare e aggravati dallo strapotere delle multinazionali, come l’obesità e l’abuso di oppiodi.

I seguaci del Maha hanno trovato il loro paladino in Robert Kennedy Jr., la cui storia in effetti contiene tutte le contraddizioni del movimento – avvocato per anni impegnato nelle battaglie contro l’inquinamento e propagatore di teorie complottiste, democratico diventato fervente trumpiano – e che è stato scelto da Trump come segretario alla salute e alle risorse umane. Di fronte alla diffusione del morbillo in Texas, Kennedy ha promosso rimedi antiscientifici come l’olio di fegato di merluzzo (che contiene vitamina a), poi di fronte alle tante critiche ricevute ha invitato le famiglie a vaccinare i bambini, attirandosi curiosamente le ire del movimento Maha.