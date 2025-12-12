L’11 dicembre il senato dell’Indiana ha respinto, con il voto contrario della maggior parte dei senatori repubblicani e di tutti quelli democratici, una nuova mappa delle circoscrizioni elettorali dello stato voluta dal presidente Donald Trump, che avrebbe favorito il Partito repubblicano.

Da alcuni mesi Trump sta conducendo una campagna per convincere gli stati controllati dai repubblicani a ridisegnare le loro circoscrizioni elettorali per favorire il partito a livello nazionale.

Il Partito repubblicano dispone attualmente di un’esigua maggioranza di cinque seggi alla camera dei rappresentanti di Washington e potrebbe perderne il controllo durante le elezioni di metà mandato del novembre 2026.