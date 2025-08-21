Il 20 agosto la camera dei rappresentanti del Texas ha approvato una nuova mappa delle circoscrizioni elettorali, voluta da Donald Trump, che permetterebbe al Partito repubblicano di ottenere cinque seggi aggiuntivi nelle elezioni di metà mandato del 2026.

I deputati democratici del Texas, che sono in minoranza, avevano lasciato lo stato all’inizio di agosto, raggiungendo Chicago o a New York, per evitare il raggiungimento del quorum. Il loro ritorno ha però permesso l’approvazione del testo.

La nuova mappa è stata adottata con 88 voti a favore e 52 contrari. Ora dovrà essere approvata dal senato locale, a maggioranza repubblicana, prima di essere firmata dal governatore repubblicano Greg Abbott.