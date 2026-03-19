Nel 1962 aveva fondato, insieme a Dolores Huerta, il sindacato agricolo National farm workers association (Nfwa), diventato poi lo United farm workers (Ufw). La sua data di nascita, il 31 marzo, è un giorno festivo in California.

Il sindacalista e attivista statunitense Cesar Chavez, morto nel 1993, celebre per le battaglie a favore dei bracciani agricoli di origine ispanica, è finito sotto accusa il 18 marzo per vari casi di violenza sessuale dopo la pubblicazione di un’inchiesta del New York Times.

Per anni i collaboratori del sindacalista hanno tenuto nascoste queste accuse, ha rivelato il New York Times.

Un’altra racconta di aver avuto rapporti sessuali con Chavez quando aveva 15 anni, un’età alla quale in California non è possibile acconsentire a rapporti sessuali.

Una di loro accusa il sindacalista di aver cominciato a toccarla in modo inappropriato quando lei aveva 12 anni e lui più di 40.

Nell’inchiesta del New York Times due donne sostengono di aver subìto aggressioni sessuali da parte di Chavez negli anni settanta, quando erano minorenni e i loro genitori facevano parte del sindacato.

Nell’inchiesta anche Huerta, 95 anni, accusa Chavez di averla costretta a fare sesso con lui due volte. Nel secondo caso si sarebbe trattato di un vero e proprio stupro. In entrambi i casi Huerta era rimasta incinta, e i neonati erano stati affidati ad altre famiglie.

“Ho mantenuto il segreto per così tanto tempo perché temevo di danneggiare il sindacato e la lotta per i diritti dei braccianti agricoli, il lavoro di una vita”, ha dichiarato il 18 marzo in un comunicato.

“Sapere che Cesar ha fatto del male a delle minorenni mi fa stare malissimo”, ha aggiunto, sottolineando però che “il suo comportamento non intacca in alcun modo le conquiste ottenute dai contadini grazie al lavoro di migliaia di persone”.

Secondo l’inchiesta del New York Times, Chavez ha avuto otto figli con la moglie Helen e altri quattro fuori dal matrimonio, due dei quali con Huerta.

Il sindacato Ufw ha affermato in un comunicato di non avere “alcuna conoscenza diretta di queste accuse”.

Ha però annullato la sua partecipazione a una cerimonia in onore di Chavez, prevista per il 31 marzo, a causa di “accuse molto gravi e incompatibili con i nostri valori”.