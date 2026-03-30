Berlino e Damasco hanno avviato una collaborazione incentrata sul rimpatrio dei rifugiati siriani che vivono in Germania e sulla ricostruzione della Siria, ha dichiarato il 30 marzo il cancelliere tedesco Friedrich Merz al termine di un incontro nella capitale tedesca con il presidente siriano Ahmed al Sharaa.

Il futuro dei rifugiati siriani in Germania – circa un milione di persone, arrivate principalmente durante la crisi migratoria del 2015 – era al centro della visita di Al Sharaa.

Secondo il presidente siriano, Berlino e Damasco puntano a creare un “modello migratorio circolare che incentivi i siriani a contribuire alla ricostruzione della loro patria, consentendo però a chi vuole restare di farlo”.

Prima di questo viaggio in Germania, Al Sharaa – un ex jihadista che nel dicembre 2024 aveva rovesciato, a capo di una coalizione ribelle, il regime siriano di Bashar al Assad – era stato negli Stati Uniti, in Francia e in Russia con l’obiettivo di riportare la Siria sulla scena internazionale.